İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2269
  • EURO
    8,8434
  • ALTIN
    413.655
  • BIST100
    1484.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tır ahşap bakkala çarptı
Güncel

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tır ahşap bakkala çarptı

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği tır, yol kenarındaki bakkal dükkanına çarptı. Ahşaptan yapılan dükkan, darmadağın oldu. Dükkanın sahibi Mehmet Sabri Taşdemir ekmek teknesinin yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

DHA25 Şubat 2021 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:16
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. 34 DEK 450 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kenarındaki bakkal dükkanına çarptı. Ahşap yapı darmadağın olurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bölge trafik ekipleri olay yerine gelerek tutanak tuttu. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Dükkanın sahibi Mehmet Sabri Taşdemir ekmek teknesinin yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Taşdemir, zararının karşılanması için nakliye şirketinden ve sürücüden şikayetçi oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.