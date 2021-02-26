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  • Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerin üzerinde devrilmeden 800 metre gitti
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Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerin üzerinde devrilmeden 800 metre gitti

Çorum'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkıp, devrilmeden yaklaşık 800 metre gitti.

DHA26 Şubat 2021 Cuma 10:11 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 10:11
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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Osmancık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 DR O27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerin üstünde hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 800 metre sonra durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, otomobilden indirilen 1'i çocuk, 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bariyerlerin üzerindeki otomobil ise çekici yardımı ile indirildi.

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