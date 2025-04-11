İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2025 Cuma / 13 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1269
  • EURO
    43,3443
  • ALTIN
    3935.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücüyle tartışmıştı: Bir polis görevden uzaklaştırıldı
Güncel

Sürücüyle tartışmıştı: Bir polis görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta tartıştıkları sürücüye mesleğe yakışmayacak şekilde davrandıkları gerekçesiyle haklarında idari soruşturma başlatılan 2 polis memurundan birinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 06:59 - Güncelleme:
Sürücüyle tartışmıştı: Bir polis görevden uzaklaştırıldı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 Nisan'da Esenyurt'ta yaşanan ve görüntüleri bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan olayda yer alan polis memurlarıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.