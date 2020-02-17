Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 saat kaçta başlıyor?

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:10

Survivor hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 saat kaçta başlıyor? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da bu yıl ünlüler-gönüllüler mücadelesi ekranlara gelecek. Survivor 2020, haftanın beş günü ekranlara gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. 2020 Survivor'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak.

SURVİVOR 2020 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Survivor 2020, haftanın beş günü saat 20:00'da yayınlanacak.

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER KADROSU

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör