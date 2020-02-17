Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 saat kaçta başlıyor?

Survivor hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 saat kaçta başlıyor? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da bu yıl ünlüler-gönüllüler mücadelesi ekranlara gelecek. Survivor 2020, haftanın beş günü ekranlara gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. 2020 Survivor'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak.
SURVİVOR 2020 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Survivor 2020, haftanın beş günü saat 20:00'da yayınlanacak.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?
Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.
SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?
SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER KADROSU
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör