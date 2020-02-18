18 Şubat 2020 Salı 10:29 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:29

Survivor 2020 ilk elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2020 ekran macerasına hız bir başlangıç yaptı. Surrvivor 2020’nin 16 Şubat tarihli bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu oynadılar. Zorlu bir parkurda kıyasıya rekabet eden iki takımdan biri, dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj sağlamayı başardı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise Survivor ada konseyine giderek ilk eleme adayını belirledi. Takım içerisinde yapılan oylama sonrasında Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, 6 oyla Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu. 2. ve 3. eleme adayı en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim bu akşam belirlenecek.

SURVİVOR 2020 İLK ELENEN İSİM KİM OLDU?

2020 Survivor'da bu akşam yarışmanın ilk elemesi yapılacak. Ve Survivor'da bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR'DA ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı sms oylaması sistemine göre eleme yapılacağını aktardı. Bir aday dokunulmazlığı kaybeden takımın genel oylamasıyla belirlenecek. 2. ve 3. adayı SMS sonuçlarına göre en çok oy alan iki yarışmacı belirleyecek. Üç eleme adayından hangisi daha az oy aldıysa Survivor’a veda edecek.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım içerisinde yapılan oylama sonrasında Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, 6 oyla Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu. 2. ve 3. eleme adayı en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim belirlenecek.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surrvivor 2020’nin 16 Şubat tarihli bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Zorlu bir parkurda kıyasıya rekabet eden iki takımdan biri, dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise Survivor ada konseyine giderek ilk eleme adayını belirledi.