10.02.2020 09:32 - Güncelleme: 10.02.2020 09:32

Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor'da kıyasıya mücadele edecekler. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan yarışmada yer alacak tüm yarışmacılar belli oldu.Survivor 2020 yarışmacılarının belli olmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Survivor yarışmacılarının hayatları ve normal yaşamlarında neler yaptıkları oldu. İşte tüm merak edilenler..

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.