Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birbirinden iddialı ünlü ve gönüllü yarışmacılar Survivor'da kıyasıya mücadele edecekler. Şubat ayının ikinci haftasında başlayacak olan yarışmada yer alacak tüm yarışmacılar belli oldu.Survivor 2020 yarışmacılarının belli olmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Survivor yarışmacılarının hayatları ve normal yaşamlarında neler yaptıkları oldu. İşte tüm merak edilenler..
SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.