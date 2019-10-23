Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor, yeni sezonda yepyeni bir formatla ekranlara damgasını vuracak. Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından dün yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda açıklandı. Survivor yeni sezon hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından dün yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda açıklandı.

SURVİVOR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu.

SURVIVOR TÜRKİYE 2020 FORMATI NE OLACAK?

Survivor'da yeni sezon formatı merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz sezon Türkiye - Yunanistan olarak başlayan ardından Siyah - Beyaz takım olarak devam eden Survivor yarışması, tekrar Ünlüler - Gönüllüler'e dönecek. Survivor 2020'de Ünlüler - Gönüllüler mücadelesini izleyeceğiz.

GEÇEN SEZON KİM BİRİNCİ OLDU?

Heyecanlı anların yaşandığı Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçen sezonunda Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Yapılan oylama sonucu Yusuf en çok oyu alarak Survivor şampiyonu ilan edildi.