30.01.2020 14:32 - Güncelleme: 30.01.2020 14:32

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Survivor 2020 ne zaman başlıyor? 2020 Survivor yarışmacıları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri gerçekleştirilen Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. Survivor hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti. Yayınlandığı dönemlerde izleyiciden büyük ilgi gören Survivor bu sene 16 Şubat tarihinde ekranlara gelecek.

2020 SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

SURVİVOR 2020 FORMATI NE OLACAK?

Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek.