25 Ocak 2022 Salı 10:46 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:46

Survivor Ayşıl, yarışmaya yedeklerden dahil oldu. Programı izleyenler, "Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı, hangi yıl yarışmaya katıldı?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır. Peki Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte tim merak edilenler

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor All Star yedeklerden katılan Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 44 yaşşında olan Ayşıl, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır.

Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Mert'i sürgün adasına gönderirken üçüncü dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından yarışmaya yeni dahil olan Ayşıl üçüncü eleme adayı olarak potaya gönderildi.

Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir.

Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştır.

SURVİVOR AYŞIL NE ZAMAN YARIŞTI?

Demir Leydi lakabıyla 2007 yılında Survivor'un 3.sezonunda yarışan Ayşıl, 'Aslanlar-Kanaryalar' formatıyla yayınlanan Survivor finalistiydi.

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Ayşıl Özaslan, performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. 'aysilozaslan' kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan başarılı yarışmacının 2 bin 810 takipçisi bulunuyor.

Survivor All Star yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)