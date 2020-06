Survivor Barış Murat Yağcı ve Yasin arasında kavga! Barış Murat Yağcı, Yasin'den özür istedi!

14 Haziran 2020 Pazar 11:32 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 11:32

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2020 yeni bölümüyle yine nefes kesti. Yarışmacılar; Barış Murat Yağcı ve Yasin arasında sözlü bir münakaşa geçti. Survivor Barış Murat Yağcı ve Yasin arasında yaşanan sözlü kavgadan sonra Barış Murat Yağcı, Yasin'e 'senden bir özür bekliyorum' diyerek zorla özür diletti. İkili, oyun sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Survivor Barış Murat Yağcı ve Yasin arasındak diyalog...

Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, "İki saattir itiraz ediyorsun” diyerek kendisine tepki gösteren Yasin'e, “Ben başka bir şey konuşuyorum” cevabını verdi.

Ödül oyunu sonrası söz isteyen Barış Murat Yağcı, "Dört aydır aynı yerdeyiz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz. ben nasıl bugüne kadar saygımı koruduysam aynı saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum. Tartışmamız olabilir, ama Yasin'den bir özür bekliyorum" dedi.

Yasin'in, gülemseyen bir ifadeyle "Barış senden özür diliyorum arkadaşım, kardeşim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Barış'ın "Kalbinden söyle" demesi üzerine başarılı yarışmacı, "Özür diliyorum. Yanlış anlama, art niyet yok. Şakaydı, kusura bakma" karşılığını verdi. Yasin'in bir kez daha özür dilemesi üzerine ikili arasındaki buzlar eridi.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI BOYU KAÇ?

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.

Survivor'da, oyunlarda bu sezon başarılı bir grafik çizen ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda MasterChef yarışmasıyla ünlenen Yasin ile sert bir tartışmaya girmiş ve günlerce konuşulmuştu. Finale bir adım kala sakatlığı da yavaş yavaş iyileşen Barış Murat Yağcı şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Survivor’ın 106. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Survivor Kırmızı takım ve Mavi takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020 izleyicileri, bu akşam inanılmaz bir dokunulmazlık mücadelesi izledi. Survivor’ın 13 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelen 106. Bölümünde Kırmızı takım ile Mavi takım, birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Oyun öncesinde oynanan avantaj oyununu kazanan Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununa bu avantajla çıktı. Oyunun başlarında skorda denge vardı. Fakat Mavi takım, iyi bir performans yakaladıkları dokunulmazlık oyununda skoru 9-3 yapmayı başardı. Bu sırada Elif ile Nisa’nın korkutan talihsiz kazaları ile oyunun seyri değişti. Kırmızı takım, birer birer sayıları alarak skoru 9-9’a taşıdılar. Ve bayrak yarışına götürdüler. Bayrak yarışında ikişer yarışmacı takımlarını temsilen parkura çıktı.

Bayrak yarışı sonrasında ise oyunun kaderi Cemal Can ile Sercan’ın atışlarına kaldı. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda Cemal Can, ikide iki yaparak dokunulmazlığı Kırmızı takıma kazandırdı.