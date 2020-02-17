17 Şubat 2020 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:44

Survivor tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” açıklamasıyla gündem konusu olan Survivor Cemal hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor Cemal kimdir? Survivor Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Bu sezon Survivor gönüllüler takımında yarışacak isimlerden olan Cemal Can Canseven 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Survivor Cemal'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Rize, babası ise Selanik göçmenidir. Kendisinden 9 yaş büyük olan bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okurken arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.