Survivor'un yeni bölümünde Gönüllülerle Ünlüler arasında gerçekleşen mücadelede dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Survivor'da Pazar akşamı dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Survivor'da eleme adayı olup yokluk odasına giden yarışmacı da belli oldu. İşte, Survivor'da eleme adayı olan yarışmacı...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı olup yokluk adasına giden isim abelli oldu. Ünlüler takımında Sema 33, Batuhan 31 puanla, Gönüllüler takımında Ogeday 48, Nagihan 44 puanla SMS oylaması dokunulmazlığını aldı.

2022 All Star 87.yeni bölümde yokluk adasına giden 3.eleme adayı 4 oyla Barış oldu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim Salı günü belli olacak. Evirm, Barış ve Gökhan eleme potasında yer alıyor.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlığın kadınlar mücadelesini gönüllüler kazanırken erkekler yarışını da 8-7 gönüllüler aldı. Böylelikle Survivor'da Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu 2-0'lık skorla Gönüllüler takımı kazandı.

Survivor günün ilk dokunulmazlık kadınlar oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Erkekler oyununu 8-6'lık skorla Gönüllüler kazandı.