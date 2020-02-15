15 Şubat 2020 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:05

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, beşinci günün sonunda verdiği röportaj ile adadaki şartlara isyan etti. Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen Survivor Evrim, minderde oturmanın kıymetini dile getirdi. Bu videosu ile gündeme gelen Survivor Evrim hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor Evrim kimdir? Survivor Evrim Keklik kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor Evrim Keklik hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.