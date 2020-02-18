18 Şubat 2020 Salı 11:26 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:26

Survivor Fatma Günaydın, yarışmanın ilk eleme adayı oldu. Survivor Fatma hakkında araştırmalar da hız kazandı. Survivor Fatma kimdir? Survivor Fatma Günaydın kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Survivor Gönüllüler takımında mücadele veren Fatma Günaydın, iddialı olduğunu dile getirmişti. Salı günü yarışmadan ayrılıp ayılmayacağı belli olacak olan Survivor Fatma'nın hayatına dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Beş kardeşin en küçüğü olan Fatma Günaydın, 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımında oynadı. Bacakları çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatına son verme kararı aldı. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve çok güzel projelerde çalıştı. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon) Üniversite eğitimi ardından Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya gitti ve 6 ay yalnız yaşadı. Bu sürecin kendisini için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Fatma Günaydın, tek kendi gücünü, özgüvenini fark edip isteyip de başaramayacağı hiç bir şey olmadığını anladı.