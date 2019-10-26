Survivor Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı'nın eşi Kerem Lafçı kimdir, kaç yaşında?

Survivor Fatmagül Fakı evlendi. Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı'nın eşi Kerem Lafçı kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Survivor yarışması ile adını duyuran ve Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı, Kerem Lafçı ile dün akşam Raffles Hotel'de nikah masasına oturdu. Hiçbir detayın atlanmadığı düğünün organizasyonunu Fulya Terim üstlendi. Fulya Terim, eşi Fatih Terim, kızı Buse Terim ve damadı Volkan Bahçekapılı ile birlikte törendeki yerini aldı. Survivor Fatmagül Fakı ve eşi Kerem Lafçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR FATMAGÜL FAKI KİMDİR?

Victoria's secret meleklerinden biri olan Adriana Lima'ya benzerliğiyle oldukça dikkat çeken Fatmagül Fakı, 3 Şubat 1990 Konya doğumludur. 24 yaşında olan Fakı, Aydın üniversitesi grafik tasarım bölümü mezunudur. Eğitiminin bitmesinden sonra Türk hava yollarının sınavlarına katılmış ve bir dönem hosteslik yapmıştır.

2013 yılında oldukça hırslı oyunların oynandığı survivor yarışmasında gönüllüler kategorisinde yarışan Fakı, güzelliği ve iyi bir yarışmacı oluşuyla dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu programda ünlüler bölümünde Irmak Atuk ve Doğukan Manço gibi ünlülere karşı amansız bir mücadeleye katıldı.

FATMAGÜL FAKI'NIN EŞİ KEREM LAFÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatmagül Fakı ve Kerem Lafçı'nın 2 yıldır birlikte olduğu biliniyor. Çift, dün akşam Raffles Hotel'de nikah masasına oturdu. Fatmagül Fakı'nın eşi Kerem Lafçı hakkında bilgi bulunmuyor.