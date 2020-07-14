Survivor kim şampiyon oldu 2020? Survivor elenen isim kim oldu?

14 Temmuz 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:27

Survivor şampiyonu bu akşam belli olacak. Yarı finale çıkan 3 kişiden biri elendi. Buna göre; Survivor elenen isim kim oldu? Heyecanla beklenen final bölümünde Survivor kim şampiyon olduğu belli olacak. Survivor'da final bu akşam yapılacak ve heyecan doruğa çıktı. Dün akşam Yasin Obuz'un elenmesiyle birlikte Survivor finaline çıkacak iki kişi belli oldu. Peki Survivor finalinde birinci olan kişi ne kadar ödül alacak? İşte bu akşam gerçekleştirilecek finale kalan isimler ve Survivor 2020 finaline dair detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?



Survivor 2020 yarı finalinde Cemal Can, Yasin ve Barış finale kalabilmek için oylama sonuçlarını bekledi. Uzun süren Survivor 2020 macerasında bir isim daha elenerek hayallerine veda etti. Survivor yarı finalde elenen isim Yasin Obuz oldu. SMS oylamasının ardından Survivor'dan elendi. Bu isim SMS'te en az oyu alan Yasin Obuz oldu ve Survivor 2020'de 3'üncü olmayı başardı.

SURVİVOR KİM ŞAMPİYON OLDU 2020?

Survivor 2020'nin bu akşamki yarı final bölümü nefesleri kesti. İstanbul'da canlı yayınlanan Survivor yarı finalinde Yasin en az oyu alarak Survivor'a veda eden son isim oldu. Survivor 2020 şampiyonu bu akşam yapılacak olan final bölümünde açıklanacak.

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR ÖDÜL ALACAK?

Survivor’da merak edilen konulardan birisi de ödül oldu. Bir önceki sene Survivor’da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 TL olması bekleniyor.

YÜZLEŞMEDE SERCAN'DAN OLAY İTİRAF!

Survivor'da adaya veda eden yarışmacıların ada konseyine bağlanıp kalan isimlerle ilgili konuştukları bölümde Sercan Yıldırım'dan ayrılışıyla ilgili önemli bir itiraf geldi.

Sercan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Cemal Can'ı bu konuda zorlamak istiyorum. Son zamanlarda beni inanılmaz söylemek istemedi. Ben gittim Cemal Can'a dedim ki 'Beni söylemelisin. Hem kendin için hem de Nisa için.'

"Ama eminim ki beni hiç söylemek istemedi. Son gün Yasin uyumuştu... Cemal ile o kadar şey paylaştık ki bizim arkadaşlığımız için bir dönüm noktası oldu. O yüzden çok mutlu oldum."

"Hatta giderken Cemal Can'ın söylemesiyle gitmek apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemal Can. Çünkü istediğini yaptın. Ben istediğimi yapmıştım."

Cemal Can da bu sözler sonrası Sercan'a; 'Hakkını helal et Sercan' dedi.

Sercan'ın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyada kendisi ile ilgili binlerce yorum yapıldı.

Sercan ile ilgili yapılan yorumlarda çoğunlukla; 'Sercan'a korkak dediniz adam kendi ismini söylemesini istemiş Cemal Can'dan. Helal olsun.' yönünde oldu.