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Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli?

Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Survivor 2020 kadrosunda yer alan Mert Öcal hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor'da yeni sezonun başlaması için çok kısa bir süre kaldı ve yarışmacı kadrosu belli oldu. Survivor bu sene 16 Şubat'ta Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 'Best Model of Turkey' seçilden sonra 2004 'Best Model of The World' yarışmasını kazandı. Survivor Mert Öcal hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12.02.2020  15:44 - Güncelleme: 12.02.2020  15:44

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Mert Öcal hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Survivor'da yeni sezonun başlaması için çok kısa bir süre kaldı ve yarışmacı kadrosu belli oldu. Survivor bu sene 16 Şubat'ta Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Survivor Mert Öcal'a dair tüm merak edilenleri sizler için derledik..

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

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