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Survivor Panorama ne zaman başlıyor? Survivor Panorama saat kaçta?

Survivor Panorama ne zaman başlıyor? Survivor Panorama saat kaçta? sorularının yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarın akşam saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak Survivor Ünlüler-Gönüllüler öncesi, Survivor Panorama'da yaşanacak gelişmeler ve yarışmacıların olası performansları değerlendirildi. Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Sema Aydemir, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler öncesi Ünlüler takımından Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım'la ilgili bilgileri izleyenlere aktardılar ve geçmiş yarışmacılarla karşılaştırması yapıldı. Survivor Panorama'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

15 Şubat 2020 Cumartesi  14:35 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:35

Yarın akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor Ünlüler-Gönüllüler öncesi, Survivor Panorama'da yaşanacak gelişmeler ve yarışmacıların olası performansları değerlendirildi. Tüm Survivor takipçileri Survivor Panorama ne zaman başlıyor? Survivor Panorama saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Survivor Panorama'da yaşanacak gelişmeler ve yarışmacıların olası performansları değerlendirildi. Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Sema Aydemir, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler öncesi Ünlüler takımından Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım'la ilgili bilgileri izleyenlere aktardılar ve geçmiş yarışmacılarla karşılaştırması yapıldı.

SURVİVOR PANORAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor Panorama ilk bölümü ile 14 Şubat'ta ekranlara geldi. Survivor Panorama'da yaşanacak gelişmeler ve yarışmacıların olası performansları değerlendirildi. Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Sema Aydemir, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler öncesi Ünlüler takımından Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım'la ilgili bilgileri izleyenlere aktardılar ve geçmiş yarışmacılarla karşılaştırması yapıldı.

SURVİVOR PANORAMA SAAT KAÇTA?

16 Şubat 2020 Pazar günü TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler öncesi Acun Ilıcalı, yarışmanın hemen öncesinde TV8'de yayınlanan Survivor Panorama'ya konuk olacak.

16 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Survivor Panorama

14:45 Doğduğun Ev Kaderindir

17:45 Recep İvedik 5

20:00 Survivor 2020

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor ünlüler takımında Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut bulunuyor.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor gönüllüler takımında YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.

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