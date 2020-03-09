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Güncel

Survivor Panorama saat kaçta başlıyor? Survivor Panorama hangi günler var?

Survivor 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eğlenceli ve zorlu mücadelenin verildiği Survivor yoğun ilgi ile takip ediliyor. Survivor'da yaşanan gelişmeler ve yarışmacıların performanslarının değerlendiriliği Survivor Panorama hakkında da araştırmalar yapılıyor. Survivor Panorama saat kaçta başlıyor? Survivor Panorama hangi günler var? sorularının yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor Panorama'da Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Sema Aydemir yer alıyor. Survivor Panorama'ya dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

09 Mart 2020 Pazartesi  10:07 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:07

Survivor Panorama saat kaçta başlıyor? Survivor Panorama hangi günler var? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Survivor'da yaşanan gelişmeler ve yarışmacıların performanslarının değerlendiriliği Survivor Panorama da ilgi ile takip ediliyor. Survivor Panorama'da Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can ve Sema Aydemir yer alıyor. Survivor Panorama hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

SURVİVOR PANORAMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Survivor Panorama haftaiçi her gün saat 10:45'te ekranlara geliyor. Survivor Panorama Cumartesi günü 17:00'da Pazar günü ise 10:15'te yayınlanacak.

SERCAN'A SERT ELEŞTİRİ

Survivor Panorama yorumcularından Semih Öztürk, ünlüler takımından Sercan Yıldırım'ı eleştirdi. Semih Öztürk: "Hantal diye hayvanlara denir" dedi. 

Yerli ve milli drone 'Tulpar'

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