15 Şubat 2020 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:30

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor’ın 2020 sezonu yarın başlayacak. Survivor yarışmasıyla ilgili paylaşımlar artıkça heyecan da artıyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu yıl ünlüler-gönüllüler mücadelesi ekranlara gelecek. Ünlüler kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu. Survivor Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.

Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0’lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2’lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa’da Galatasaray’a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı..Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.

2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010’da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti. Sercan, UEFA’nın resmî yayını Champions Dergisi’nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu Galatasaray Kulübü tarafından açıklandı. 2011-12 sezonunun ardından adı Trabzonspor ve Eskişehirspor gibi takımlarla anılsa da Sercan, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan dahil olarak çıktı. O sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Sercan, 27 Kasım 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Balıkesirspor maçında 1 gol atmış ve 2 asist yaptı. Bu performansıyla birlikte 2 gol atan Aydın Yılmaz ile en çok dikkat çeken isim oldu.

SİVASSPOR

Sercan Yıldırım 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralanmıştır. Michael Eneramo ile birlikte çift forvet almak amacıyla oynatılmak amacıyla bu takıma alınan Sercan, ilk maçına 19 Ocak 2013'te Gaziantepspor karşısında 62. dakikada Ricardo Pedriel'in yerine girerek çıktı. Son olarak 17 Mart 2013 günü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında son 15 dakika dahil olan oyuncu, takımının 2-1 yenilmesine engel olamadu. Ancak Sercan bu maçın ardından sakatlanmıştır. Bu sakatlık ve devam eden istikrarsızlığından dolayı Sercan, Nisan 2013'te kadro dışı bırakıldı.

ŞANLIURFA

2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Sercan Yıldırım, PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralandı. Sercan, 2013-14 devre arası kampında ise alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübünden ayrıldı. Bu gelişmelerin arından Galatasaray'a dönmek isteyen oyuncu, Roberto Mancini engeline takıldı ve İtalyan teknik adam kendini kadroda düşünmediğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından ise Sercan, eski kulübü Bursaspor ile görüşmelere başladı.

BURSASPOR (2. Dönem)

2013-14 devre arasında ise kadrosuna eski oyuncularından Volkan Şen'i katan Bursaspor, şampiyonluk döneminde takımın en iyi ikilisini tekrar buluşturdu ve Sercan'ı da 21 Ocak 2014 tarihinde satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirtti Sercan, ilk maçına ise 2 Şubat 2014'te eski takımı Galatasaray karşısında çıktı ancak ikinci yarıda yerini Volkan Şen'e bıraktı. 2013-14 sezonunda takımında Ozan Tufan, Volkan Şen ve Colin Kâzım Richards ile forma rekabetine giren Yıldırım, Kazım Kazım'ın kadro dışı kalmasıyla 7 hafta üst üste süre alsa da 29. hafta baldırından sakatlanarak 4 hafta sahalardan uzak kaldı.

BALIKESİRSPOR

2014-15 sezonunda Galatasaray'a dönen Sercan, Engin Baytar, Sabri Sarıoğlu, Lucas Ontivero, Endoğan Adili, Kaan Baysal, Emmanuel Eboué, Yiğit Gökoğlan, Dany Nounkeu ve Gökhan Zan ile birlikte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadroya alınmadı. Bu isimler Florya'da çalışmalara devam etti 26 Temmuz 2014 günü Balıkesirspor kampına dahil edilen Sercan, Mersin İdman Yurdu ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atıp Alanzinho'ya da 1 asist yaptı. 6 Ağustos 2014, tarihinde Süper Lig'e yeni yükselen Balıkesirspor'a kiralandığı kamuoyuna duyuruldu.[12] Sezon sonunda 31 maça çıktı 8 gol 10 asist yaptı ve Galatasaray'a geri katıldı.

BURSASPOR (3. Dönem)

13 Ağustos 2015 tarihinde Bursaspor'un resmi internet sitesinde Sercan Yıldırım'ın satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'dan 1 sezonluğuna kiralandığı bilgisi verildi. 2015-16 sezonunu Bursaspor'da tamamlayan ve 19 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans gösteren Yıldırım, sezon sonunda Bursaspor tarafından satın alındı. Ertesi sezon ise 19'unda sonradan oyuna girerek 23 maça çıkan Yıldırım 2 gol 1 asiste imza attı ve 2017-18 sezon sonuna kadar Bursaspor'un futbolcusu olarak kalan Sercan Yıldırım, sezon sonunda takımdan ayrıldı ve yarım sezon kulüpsüz kaldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.