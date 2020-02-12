Survivor Tayfun Erdoğan kimdir? Tayfun Erdoğan kaç yaşında, nereli?

12.02.2020 16:53 - Güncelleme: 12.02.2020 16:53

Survivor'da yeni sezonun başlaması için çok kısa bir süre kaldı ve yarışmacı kadrosu belli oldu. Survivor bu sene 16 Şubat'ta Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Survivor, bu yıl ünlüler-gönüllüler konsepti ile ekranlara gelecek. Kadroda dikkat çeken isimlerden biri de Survivor Tayfun Erdoğan oldu. Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Survivor Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.