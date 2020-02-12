Survivor Tayfun Erdoğan kimdir? Tayfun Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Survivor'da yeni sezonun başlaması için çok kısa bir süre kaldı ve yarışmacı kadrosu belli oldu. Survivor bu sene 16 Şubat'ta Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Survivor, bu yıl ünlüler-gönüllüler konsepti ile ekranlara gelecek. Kadroda dikkat çeken isimlerden biri de Survivor Tayfun Erdoğan oldu. Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Survivor Tayfun Erdoğan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..
SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;
Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudum.
Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.
Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.