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Survivor Yasin Obuz nereli? Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor Yasin Obuz nereli? Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşındadır? sorularının yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler'in dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yasin Obuz MasterChef Türkiye'de ekran macerasını tamamlamıştı. Yemekteyiz yarışmasında ilk olarak tanıdığımız Yasin Obuz hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Survivor Yasin Obuz hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

17 Şubat 2020 Pazartesi  17:00 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:00

Ünlüler-Gönüllüler formatı ile dün akşam yayınlanmaya başlayan Survivor 2020’yi izleyenler birbirinden farklı duyguları bir arada yaşadılar. Survivor Ünlüler Gönüllüler'in dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yasin Obuz hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Survivor Yasin Obuz'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

Yasin Obuz Survivor 2020'nin gönüllüler takımında yer alıyor. 

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