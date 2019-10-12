22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Süryani Kadim Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Vakıf destek mesajında 'Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
 
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği bildirildi. 
 
Açıklamada, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, Suriye'de yaşayan insanların güvenliğini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını, operasyonda canları pahasına mücadele veren askerlerimizin sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ediyoruz." denildi. 

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

7 bin polis adayı alınacak

7 bin polis adayı alınacak

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Teşekkürler Milli Takım

Teşekkürler Milli Takım

'Allah onların yardımcısı olsun'

'Allah onların yardımcısı olsun'

Boşandığı eşine dehşeti yaşattı! Mahalleden dayak yedi

Boşandığı eşine dehşeti yaşattı! Mahalleden dayak yedi

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi
 

POPÜLER HABERLER

Resulayn’da çarpıcı görüntü! Teröristler bir bir yakalanıyor

Resulayn’da çarpıcı görüntü! Teröristler bir bir yakalanıyor

Emekliye üçlü zam müjdesi

Emekliye üçlü zam müjdesi

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA