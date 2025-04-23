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Süs havuzunda facia! Elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi devam ediyor

Kırklareli'nde çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılanlardan biri çocuk 3 kişinin tedavisi sürüyor.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Süs havuzunda facia! Elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi devam ediyor
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Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 14 yaşındaki F.D. ile A.M'yi (52) ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Bulut, "Hem hastalarımızın ifadeleri hem de doktorlarımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda genel sağlık durumlarının çok iyi olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti." dedi.

Bulut, yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K, 20 Nisan'da dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede, topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden işletme sahipleri ve elektrikçilerin aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Hastanede tedavi gören Levent Yüzer, dün taburcu edilmişti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 2 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

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