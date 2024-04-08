Şuşa Azerbaycan Evi açıldı

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa ile Kayseri'nin 'kardeş şehir' olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesinde 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içine Şuşa Azerbaycan Evi inşa edildi. Yapımı tamamlanan evin açılış törenine, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Azerbaycan Şuşa Valisi Aydın Karimov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve davetliler katıldı.

KAYSERİ ŞUŞA KARDEŞLİĞİNİN SEMBOLÜ

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "20 bin metrekarelik bu alanın Azerbaycan Kardeşlik Parkı olarak açılışını yapmıştık. Aynı gün Şuşa Azerbaycan Evi'nin temelini atmıştık. Şimdi de açılışını yapıyoruz. Şuşa Azerbaycan Evi'nde Azerbaycan kültürünü, geleneğini yansıtan çok sayıda obje, fotoğraf ve eser bulunuyor. Mimarisini de Şuşa Kalesi'nden esinlenerek hayata geçirdik. Kayseri ile Şuşa arasındaki kardeş şehir ilişkisinin en anlamlı ve özel yansımalarından biri olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov ise şöyle konuştu:

"Bugün açılışını yaptığımız Şuşa Azerbaycan Evi, bizim devletimizin destek olduğu 29'uncu Azerbaycan Evi'dir. 15 ülkede Azerbaycan Evi açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, Talas Belediyesi'ne, derneklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karabağ Savaşı her bir Türk için çok büyük bir tarih. Bu tarihi, biz Türk kardeşlerimizle birlikte yazdık. Her birinize bugünlerde bizle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Türkiye- Azerbaycan dostluğu tarihi bir dostluktur. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği bütün dünya için bir örnektir. Talas'ta açılan Azerbaycan Evi, bizim diğer Azerbaycan evleri için büyük örnek olacaktır. Biz bugün başkanlarımızı ziyaret ettik. Ben inanıyorum ki bu açılan Azerbaycan Evi, bizim diğer Azerbaycan evlerine de büyük örnek olacaktır."

Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin 'kardeş şehir' olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde, Talas'ın Yenidoğan Mahallesi'ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi iki ülke ve özellikle iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

Azerbaycan'a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Azerbaycan Evi'ni ziyaret edenler, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Merkezde diğer yandan iki ülke tarafından ortak programlar düzenlenecek.

Kültür evinin önünde ayrıca Şuşa'da yer alan 'İsa Çeşmesi'nin bir benzeri bulunuyor. Öte yandan alanda, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı da yer alıyor.