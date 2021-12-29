İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2021 Çarşamba / 25 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6406
  • EURO
    14,3899
  • ALTIN
    733.14
  • BIST100
    1895.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Susurluk davasının kilit ismiydi! Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Güncel

Susurluk davasının kilit ismiydi! Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'ine ev hapsi verildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktan olmak üzere 4 kişi ise serbest bırakıldı.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 23:00 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:00
ABONE OL

Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada Susurluk Davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Kavgada akraba olan 4 kişi vücutlarının farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra yaralıların da içinde olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Fuat Çakır, Caner Koç, Mert Muahammed Beyoğlu tutuklanırken, Mehmet Öksüz'e yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler Alper K. ile Volkan A. adli kontrol şartıyla Süleyman M. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Şüpheli Mehmet Ç. ile Ayhan Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

  • kadıköy
  • Susurluk Davası
  • Ziya Bandırmalıoğlu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.