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Susurluk'taki yangın kontrol altında!

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Susurluk'taki yangın kontrol altında!
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Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Dün Kepsut'a bağlı Gökçeören Mahallesi ile Susurluk'un Babaköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, 14 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 1 treyler, diğer kurumlardan gelen 21 araç ve 150 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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