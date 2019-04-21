Süt tankerine çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cumhur Caner Özdoku yönetimindeki 16 JUU 87 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca önünde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 AN 527 plakalı süt tankerine çarptı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil, motor kısmından alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürdü. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Cumhur Caner Özdoku, çağırılan ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdoku, müdahalesinin ardından da taburcu edildi.

Kaza yapan otomobilde içki şişelerinin olduğu belirlenirken, polis soruşturma başlattı.