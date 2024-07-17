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Suudi ailenin bungalov tatili kabusa döndü! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sapanca'da bungalov tesisinde tatil yapan Suudi Arabistanlı ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman, bahçedeki havuza düşerek boğuldu. Küçük kız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Suudi ailenin bungalov tatili kabusa döndü! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelip, bungalov kiralayan Suudi Arabistan uyruklu ailenin kızları Almutaırı Sama Abdulrahman, tesisin bahçesindeki havuza düştü.

Durumu fark eden anne ve babası, suda çırpınan kızlarını havuzdan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Abdulrahman, Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Almutaırı Sama Abdulrahman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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