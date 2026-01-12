İSTANBUL 4°C / 2°C
  Suudi Arabistan'dan Esmaü'l-Hüsna kararı... Ticari ürünlerde yer almayacak
Güncel

Suudi Arabistan'dan Esmaü'l-Hüsna kararı... Ticari ürünlerde yer almayacak

Suudi Arabistan'da, ticari ürünlerin ambalajları üzerine Esmaü'l-Hüsna'nın yazılması yasaklandı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 22:44
Suudi Arabistan'dan Esmaü'l-Hüsna kararı... Ticari ürünlerde yer almayacak
ABONE OL

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Allah'ın güzel isimlerinin ticari ürünlerin ambalajlarına yazılması halinde yerlere düşebileceğine dikkati çeken Hüseyin, şunları kaydetti:

"Ticari işletmelerin, aşağılanmaya veya uygunsuz kullanıma maruz kalmasına yol açabilecek her türlü ürün üzerinde Allah kelimesini veya Esmaü'l-Hüsna'yı yazması yasaklanmıştır."

Yasağın, kullanım sonrası uygunsuz şekilde atılabilecek poşetler ve ambalajları kapsadığını belirten Hüseyin, bahsi geçen kararın, Esmaü'l-Hüsna'ya saygının korunması amacıyla alındığını ifade etti.

