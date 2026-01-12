Suudi Arabistan'dan Esmaü'l-Hüsna kararı... Ticari ürünlerde yer almayacak

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Allah'ın güzel isimlerinin ticari ürünlerin ambalajlarına yazılması halinde yerlere düşebileceğine dikkati çeken Hüseyin, şunları kaydetti:

"Ticari işletmelerin, aşağılanmaya veya uygunsuz kullanıma maruz kalmasına yol açabilecek her türlü ürün üzerinde Allah kelimesini veya Esmaü'l-Hüsna'yı yazması yasaklanmıştır."

Yasağın, kullanım sonrası uygunsuz şekilde atılabilecek poşetler ve ambalajları kapsadığını belirten Hüseyin, bahsi geçen kararın, Esmaü'l-Hüsna'ya saygının korunması amacıyla alındığını ifade etti.