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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 100. yıl jesti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki festival alanı 'Boulevard City'deki, ekranlar ve yapılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 100. yıl jesti
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Ülkede "Riyad Sezonu" adıyla her yıl düzenlenen festivale ev sahipliği yapan Boulevard City, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kırmızı beyaz renklere büründü.

Suudi Arabistan Eğlence Otoritesi Başkanı Turki eş-Şeyh, Riyad Sezonu kapsamındaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen bu ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundan Şeyh'in paylaşımı alıntılanarak Arapça "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını bizimle birlikte kutlayan tüm Suudi Arabistanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz." ifadesi paylaşıldı.

Suudi Arabistan'da 2019 yılından bu yana "Riyad Sezonu" adıyla ekim ile mart ayları arasında büyük çaplı eğlence ve spor festivali düzenleniyor.

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