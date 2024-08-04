Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına Lübnan uyarısı: Ülkeyi terk edin

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek Lübnan'da bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçilmesi istendi.

Öte yandan, bölgede artan gerilim nedeniyle ABD ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti.