Suudi Arabistan'ın en güçlü yatırımcısı Türk markası olarak Bursa Kebap Evi'ni seçti

2010 yılında franchise'ı oldukları marka olan Bursa Kebap Evi'ni üç şubeyle devir alan Cem Helvacı ve Caner Helvacı kardeşler, markayı her geçen yıl daha da büyütmeyi sürdürüyor. Güçlü know how'u ve franchise sistemi ile hızla büyüyen Türkiye'nin ödüllü iskender markası Bursa Kebap Evi; konsepti, dinamik yapısı ve kaliteli üretimiyle yatırımcının gözbebeği oluyor. Gerçek iskender kebabını en leziz ve orijinal hali ile müdavimlerine sunan marka, Orta Doğu'da İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan güçlü büyümesine Suudi Arabistan ile devam ediyor. Suudi Arabistan'ın lider şirketi Abdullah Al Othaim Investment Company"ın sahibi ve güçlü yatırımcı Abdullah Al-Othaim ile imzalanan master franchise anlaşması ile Suudi Arabistan'da ilk yıl 10, üç yıl içinde ise 30 şube açmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında yatırımcı, her şubesinde en az 5 Türk vatandaşını da istihdam edecek.

ORTA DOĞU HEDEFİNDE GÜÇLÜ BİR ADIM DAHA ATTI

Ürün, hizmet ve servis kalitesini standartlaştırarak tüm şubelerinde üstün hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlayan Bursa Kebap Evi, önümüzdeki 5 yılda yurt içinde 180, yurt dışında ise 75 olmak üzere toplamda 255 şubeyle hizmet vermeye hazırlanarak, Bursa'nın yerel lezzeti Türk iskenderini tüm dünyayla tanıştırmayı hedefliyor. 12 yıl gibi kısa sürede ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve markalarını globale taşımaya yönelik güçlü adımlar attıklarını belirten Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, "Yenilikçi ürünlerimizle 'casual dining' konseptinde hizmet veren bir marka olarak sürekli büyüdük.Yurt içinde elde ettiğimiz başarıyı yurt dışına da taşıyabileceğimize inanarak çıktığımız globalleşme yolculuğumuza ilk olarak Almanya ile adım attık. Ardından İngiltere, Kanada, Dubai, Abu Dhabi, İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkenin güçlü yatırımcılarıyla gerçekleştirdiğimiz master francaise anlaşmalarıyla yurt dışında ciddi bir büyüme elde ettik. Son olarak Suudi Arabistan'ın güçlü yatırımcı şirket ile imzaladığımız master franchise anlaşmasıyla 1 yıl içinde 10, 3 yıl için 30 şube açma hedefindeyiz. Türkiye'de pazarın en güçlü oyuncularından biriyiz, kurduğumuz güçlü franchise sistemiyle bir Türk markası olarak yurt dışında emin adımlarla büyüyoruz. Türkiye'ye birçok yabancı zincir restoran markası geliyor. Mimari konseptinden, standartlaştırdığı özel lezzetlerine, hizmet yaklaşımından üretim ve Ar-Ge'sine tüm alt yapısını tamamlamış bir marka olarak biz neden yurt dışında markalaşmayalım. Bir Türk markası olarak globalde markalaşabileceğimize ve başarıyla büyüyebileceğimize inancımız tam. Bir de yatırımcı güveni önemli. Türkiye ve Avrupa'da güçlü yatırımcılarımız var. Suudi Arabistan için de ülkenin en güçlü yatırımcısı ile master franchise anlaşması yaptık. Bu yıl sonuna kadar şube sayımızı yurt içinde 100, yurt dışında ise 20'e çıkararak, markamızın ve geleneksel lezzetlerimizin yurt dışında büyümesi konusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

BURSA KEBAP EVİ TÜRKİYE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEN İLK ZİNCİR RESTORAN MARKASI...

Suudi Arabistan'da gıda sektörünün hızlı yükselişe geçtiğinin altını çizen yatırımcı Abdullah Saleh Ali Al-Othaim, "35 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın güçlü pazarları arasında yer alan Suudi Arabistan, markaların Orta Doğu'da büyümesi için önemli bir geçiş noktası. Son yıllarda Suudi Arabistan'da gıda sektörü hızla büyüyor ve halk Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. Suudi Arabistan'da AVM ve perakende alanında hizmet veren "Abdullah Al Othaim Investment Company" şirketinin sahibi olarak gıda sektöründeki bu gelişmeler beni sektöre yatırım yapmaya teşvik etti. Türkiye'de Bursa Kebap Evi'nin başarılı bir gıda zinciri olarak öne çıktığını gördüm. Markanın müşteri memnuniyeti, yurt dışı büyüme potansiyeli ve başarısı, iki genç girişimcinin kısa zamanda yarattığı başarı hikayesi ve kurduğu sistem güven verdi. Markanın yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonrasında kendilerinin samimiyeti ve marka gelişimine bakış açılarıyla alt yapı ve yatırımcılarına verdiği destekler de beni etkiledi. Türkiye'den Suudi Arabistan'a giden ilk Türk restoran zinciri olan Bursa Kebap Evi ile birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye'den farklı sektörlerden markalara yatırım yapmaya yönelik planlarımız var." ifadelerini kullandı.

CEM HELVACI, "TÜRK MARKASI OLARAK GLOBALDE YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"

Geçtiğimiz yılın cirosunu yüzde 120 büyüten Bursa Kebap Evi, yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Markanın öncelikli olarak büyümek istediği ülkeler arasında Suudi Arabistan, Kanada, İngiltere, Katar, Kuveyt, Almanya, Irak, Iran, Dubai ve Abu Dhabi yer alıyor. Bursa Kebap Evi yakın zamanda yapacağı master franchise anlaşmalarıyla Kanada, Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Katar, İran, Dubai ve Abu Dhabi'de şube açmayı hedefliyor. Kurduğu güçlü franchise sistemi ile dünyanın dört bir yanında hizmet vermek istediklerini belirten Cem Helvacı, "Franchising sistemi çok iyi yönetilmesi gereken bir sistem. Standartların korunması, marka değeri yaratılması, ürün kalitesinin tüm şubelerde aynı olması ve hizmet kalitesinin standartlaştırılması en çok önem verdiğimiz hususlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin hızlı büyüyen markası olarak paydaşlarımızla her zaman samimi, güvene dayanan, sıcak iletişim kurarak yatırımcı güvenini kazanıyoruz. Dürüstlük ilkemizden ayrılmıyoruz, çözüm odaklıyız ve geri bildirimleri önemsiyor, buna göre stratejilerimize yön veriyoruz." dedi.

İskender, Bursa Kebabı, Muhteşem Bursa, Beğendi Yatağında Köfte gibi ana yemekler, Kemalpaşa ve Uludağ tatlıları, Şıra ve Kozahan Türk Kahvesi gibi yöreye has ürünlerle faaliyet gösteren Bursa Kebap Evi'nin restoranlarında yılda 1600 ton et tüketiliyor, 8 milyon misafir ağırlanıyor ve marka çatısı altında 2000'i aşkın kişi istihdam ediliyor.

GÜÇLÜ "KNOW HOW" İLE YATIRIMCIYA HER ALANDA DESTEK

Türkiye'de kurumsallaşmış franchise yapılanmasına sahip en başarılı zincir restoran olarak yatırımcıların ilgi odağı olan Bursa Kebap Evi, güçlü know how'ı ile yatırımcılarına destek oluyor. Şubeleri mimari ekipleriyle standartlara uygun dekore ederek şık restoran konseptinde anahtar teslim sunan marka; yöresel lezzetleri, yan ürünleri, sunum ekipmanları gibi tüm ihtiyaçları da yatırımcısı için tedarik ediyor. Şubelerine açıldığı ilk günden itibaren reklam ve pazarlama desteği sunan Bursa Kebap Evi, tüm şubelerde eş zamanlı olarak etkinlik, proje ve kampanya yürüterek müşteri yoğunluğu sağlıyor. Global marka ayrıca uzman kadrosu ile 1 ay boyunca şubedeki oryantasyon sürecini yönetiyor. BKE Akademi'de açılacak şubeler ya da eleman ihtiyacı olan restoranlar için düzenli eleman alım ve eğitimlerini sağlayan marka hizmet sektörünün kilit noktası olan "nitelikli personel" ihtiyacını karşılıyor. Ar-Ge ve ürün geliştirme, hijyen ve dış denetim, gizli müşteri yönetimi ile memnuniyet yaklaşımlarını da merkezden yöneten marka, güçlü yönetim yaklaşımı ile yatırımcılarına profeyonel marka çatısı ve güveni altında değer yaratıyor.