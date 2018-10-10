Suudi gazeteci Kaşıkçı olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin Atatürk Havalimanı’ndaki görüntülerine ulaşıldı

2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timindeki şahısların kimlikleri açıkladı. 2 Ekim'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na inen kişiler şunlar:

1 - Meshal Saad M Albostani (1987 doğumlu): Saat 01:45'te pasaport noktasından geçti. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 21:46'da pasaporttan çıkış yaptı.

2- Salah Muhammed A Tubaigy (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim'de 03:38'de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 20:29'da yine özel jetle çıkış yaptı.

3- Naif Hassan S. Alarifi (1986 doğumlu): Tarifeli uçakla geldi, saat 16:12'de pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere çıkış yaptı.

4- Muhammed Saad H. Alzahrani (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:29'da pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:44'te yine Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere pasaporttan çıkış yaptı.

5- Mansur Othman M. Abahüseyin (1972 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:13'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te pasaporttan çıkış yaptı.

6- Halid Aedh G. Altaibi (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:44'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

7- Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi (1987 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:43'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek saat 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

8- Waleed Abdullah M. Alsehri (1980 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

9- Türki Müşerref M. Alsehri (1982 doğumlu): Özel jetle geldi, saat 03:39'da pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

10- Thaar Ghaleb T. Alharbi (1979 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 17:44'te özel jetle döndü.

11 - Maher Abdulaziz M. Mutreb (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na özel jetle geldi, saat 03:38'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. 17:49'da çıkış yaptı.

12- Fahad Shabib A. Albalawi (1985 doğumlu): Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:46'da çıkış yaptı.

13- Badr Lafi M. Alotaibi (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

14- Mustafa Muhammed M. Almadani (1961 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:18'de çıkış yaptı.

15- Saif Saad Q Alqahtani (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, pasaporttan saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:20'de pasaporttan çıkış yaptı.

VALİZLERE CESET KONTROLÜ

Emniyet raporunda, uçağa binecek şahısların Genel Havacılık Terminali'ne girdikleri an yanlarında bulundurdukları valizlerin X-RAY cihazından geçip geçmediğinin kontrolünün de yapıldığı belirtiliyor ve şu bilgilere yer veriliyor: "X-RAY güvenlik görevlisine 'Bu bagajlarda parçalanmış vücut parçalarının olması durumunda bunun cihazlardan geçtiği esnada görülüp görülemeyeceği' sorulduğunda güvenlik görevlisi, vücut parçalarına ait izlerin mutlak suretle cihazdan görülebileceği, dolayısıyla 7 yolcuya ait bagajlarda herhangi bir olumsuz görüntünün olmadığını beyan etmiştir. CCTV canlı izleme ünitemizden saat 22:00'de hareket eden özel jet ile alakalı olarak canlı izleme yapılmış, uçağın park alanı tespit edilmiş, o esnada kamera açılarının el verdiği ölçüde kayıt altına alınmıştır."

SON RÖPORTAJI BBC'YE VERDİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, kaybolmadan 3 gün önce verdiği röportajda, "Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu insanları korkutuyor" dediği ortaya çıktı. Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın, kaybolduğu 2 Ekim tarihinden 3 gün önce BBC'ye verdiği röportajda, "Ben sadece bir gazeteciyim. Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve ben de orada düşüncelerimi özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat bana kendi ülkemde verilseydi" dediği belirtildi.

KONSOLOSLUKTA İNCELEME İZNİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin, "Konsolosluk binasında inceleme yapılacak" bilgisini paylaştı. Aksoy, Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" diyen Aksoy, şunları kaydetti: "Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları iş birliğine açık olduklarını bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da başkonsolosluktaki adli işlemler için bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Dün gece 21.30'da Başkonsolosluk binası arka kapısından elinde alet çantası olan üç kişi girdi. İçerde 1 saat kalan kişilerin bazı kapıların kilitlerini değiştirdiği öne sürüldü. Öte yandan BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında, "Eğer ölümü hakkında bildirilen raporlar doğru ise bu gerçekten şok edici" yorumunda bulundu.

POLİS UÇAĞI DİDİK DİDİK ARADI

İstıhbarat ve Emniyet görevlileri olayın gerçekleştiği 2 Ekim'de, HZ SK2 kuyruk numaralı özel jette arama yaptı ve tüm kamera kayıtlarını inceledi. Bu incelemeden sonra hazırlanan raporda ise "MİT personelinin beyanına göre Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılma ihtimalinin olduğu teyit edilmiş, konu ile ilgili olarak E kapısı nokta amirine yolcu ve mürettebat bilgilerini ivedilikle temin etmesi talimatı verilmiş, salonda bekleyen 7 yolcu gözle kontrol edilmiş ancak aranan şahsın bu yolcular arasında olmadığı görülmüştür" denildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi.

İŞTE SON GÖRÜNTÜSÜ

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kayıplara karışan Cemal Kaşıkçı'nın (60) konsolosluk binasına girdiği anı gösteren son görüntüsü ortaya çıktı. Başkonsolosun evine giren çıkan araçlar incelemeye alındı.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdikten 2.5 saat sonra 15 Suudi yetkili ve istihbaratçıyı taşıyan 6 aracın peş peşe başkonsolosluktan çıktığı belirlenmişti.

Kaşıkçı'nın da içinde olduğu siyah renkli, film camlı Mercedes Vito marka başkonsolosluk aracı, Audi marka bir diğer araçla birlikte konsolosluğa 200 metre mesafedeki Başkonsolos Muhammed El Katibi'nin konutuna girdi.

Emniyetin tespitlerine göre söz konusu araç, 3 gün konutta kaldıktan sonra başkonsolosluk binasına geri döndü.

(Sabah)