Suyu çekilen gölete balıklar için can suyu

AA 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:14

Bölgede beklenen oranda yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi dip noktaya inen ve balık ölümleri meydana gelen Kurtbey Göleti'ne, Edirne Valiliği tarafından, köy sakinlerinin de desteğiyle 1 kilometre öteden borularla su getirildi.

Yaz mevsiminin yanı sıra sonbaharda da yaşanan, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık ve yağışların olmaması nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.

Gölette su seviyesinin düşmesinin ardından Edirne Valiliği ekipleri harekete geçti. Köy sakinlerinden de boru desteği alınarak ve kazılan kanal aracılığıyla göle su takviyesine başlandı.

Kurtbey Köyü Muhtarı Feridun Batan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin suya kavuşmasıyla balık ölümlerinin önüne geçildiğini söyledi.

Göletin devlet-millet iş birliğiyle kurtarıldığını belirten Batan, "Yaklaşık 750 metre boru çekildi. İl Özel İdaresi ekipleri de 250 metrelik bir kanal açarak suyu gölete akıtmaya başladık. Şu an için bir sorumuz yok. En yakın zamanda da bir yağmur yağarsa bu sorun kökten çözülmüş olur." diye konuştu.



Çobanpınar Köyü Muhtarı Fethi Cingöz de hava şartlarına bağlı olarak kuruyan göletin Edirne Valiliğinin öncülüğünde kurtarıldığını ifade etti.

Cingöz, suyun köy sakinlerinden Muharrem Lama'nın su kuyusundan alındığını ve köylünün de boru takviyesi sağladığını ifade etti.