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Suyu verimli kullananlar için yeni uygulama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik 'mavi', 'yeşil' ve 'turkuaz' olmak üzere üç farklı seviyede su verimliliği belgesi verileceğini bildirerek, 'Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimini teşvik edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Suyu verimli kullananlar için yeni uygulama
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Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile il planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, su verimliliği belge başvuruları Su Verimliliği Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Kriterleri sağlayan başvurulara Bakanlıkça su verimliliği belgesi düzenlenecek.

Başvuru esnasında, kurulan sisteme ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu olacak. Başvurular Bakanlık tarafından 60 gün içerisinde değerlendirilerek neticelendirilecek. Tüm kategorilerdeki su verimliliği belgelerinin yenilenebilmesi için ilgili belge kriterlerinin devamlılığının sağlanması gerekecek.

- "SÜRECİN ETKİN TAKİBİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla hazırladıkları yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini belirterek, "(Suda sıfır kayıp) anlayışıyla en değerli hazinemize sahip çıkmaya ve geleceğimiz için bugünden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yönetmelik rehberliğinde su verimliliği çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yönetmelik kapsamında, suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik 'mavi', 'yeşil' ve 'turkuaz' olmak üzere üç farklı seviyede su verimliliği belgesi vereceğiz. Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimini teşvik edeceğiz. Yönetmelik kapsamında Akıllı Su Verimliliği Yönetim Sistemi'ni kuracağız, sistemle verimliliği uygulamalarında veri yönetimini güçlendireceğiz ve sürecin etkin takibini sağlayacağız. Suyun korunması ve verimli kullanımı için oluşturacağımız bu güçlü dijital altyapı ile su yönetiminde kalıcı bir dönüşümü gerçekleştireceğiz."

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