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Suyun öteki yüzünde insanlık kan kaybediyor! Hamile göçmen, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan sınırını geçerek Avrupa'da daha iyi bir hayat için yolla çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itilince çaresiz kadın, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı.

IHA3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Edirne'de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken, doğum yapan çaresiz kadın ve bebeği hastanede tedaviye kaldırıldı.

"MERİÇ NEHRİ'NİN ORTASINDA DOĞUM YAPMIŞ"

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai'nin nehrin ortasında doğum yaptığı öğrenildi. Anne Rizai, yeni doğan bebeği ile birlikte kıyıya getirildi.

Türkiye'de tedaviye alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Nehirde doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından sağlık anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

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