Szijjarto, 'takipteyiz' dedi, Türkiye'nin hedeflerine dikkat çekti: Bölgede en büyüklerden biri

AA 08 Aralık 2020 Salı 16:38 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 18:14

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu.

- "TÜRKİYE, AB KOMŞUSU OLAN EN BÜYÜK EKONOMİLERDEN BİRİNİ OLUŞTURUYOR"

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto da tüm dünyada yaşanan küresel salgının yeni bir ticari dönemi oluşturduğunu ve bu ekonomik dönemde uluslararası iş birliklerinin öneminin arttığını söyledi.

Macaristan'ın dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisiyle ilişkilerini yakın tutmak istediğini belirten Szijjarto, Türkiye'nin hedeflerine dikkati çekti. Szijjarto, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisiyle temasımızı sürdürmemiz önemli. Türkiye de dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma arzusunda ve AB'nin komşusu en büyük ekonomilerden birisini oluşturuyor. Biz de Macaristan-Türkiye ekonomisinin gelişmesini yakından takip ediyoruz." dedi.

Dünyada yaşanan ekonomik gerilemeye rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmadığına dikkati çeken Szijjarto, "İstatistikler ticari hacimde 3 milyar doları aşacağımızı gösteriyor." bilgisini verdi.

- "4 MACAR FİRMA TÜRK PİYASASINDA YER ALMAK İSTİYOR"

Üç Türk firmanın Macaristan'da 2 binden fazla istihdam yaratan yatırımlar yaptığına dikkati çeken Szijjarto, şunları kaydetti:

"Macar firmalara yönelik, dış piyasa destek programları çerçevesinde biz de yurt dışı yatırımları için destek veriyoruz. Yine bu dönem 4 Macar firma Türk piyasasında yer almak istiyor. Macaristan olarak, AB ve Türkiye arasında en derin ve en kapsamlı şekilde ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz. AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın da güncellenerek modern hale getirilmesini destekliyoruz."

Bakanlar Varank ile Szijjarto, konuşmaların ardından Türkiye-Macaristan 7'nci KEK Protokolü'nü imzaladı.