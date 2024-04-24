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T3 Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileriyle beraber kutladı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 00:08 - Güncelleme:
T3 Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi
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T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Küçüksu Kasrı'nda 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen DENEYAP Şenliği'nde çocuklar çeşitli etkinliklere katıldı. DENEYAP öğrencileri halat çekme yarışması yaptı, ip atladı, bilim etkinliklerinde yer aldı.

İsrail zulmünün durmasına, Filistin'in özgür olmasına dikkati çekmek isteyen DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Filistinli kardeşlerinin acılarını hafifletmek ve onların yanlarında olduklarını belirtmek için Filistin bayrağı renkleri ile yapılan uçurtmalardan Filistin bayrağı yaptı. Daha sonra öğrenciler uçurtmaları gökyüzüne uçurdu.

DENEYAP Şenliği'ne, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da katıldı.

Selçuk Bayraktar, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile birlikte Filistinli çocuklar adına Filistin bayrağı renkleri ile yapılan uçurtmaları gökyüzüne uçurdu ve "Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Kudüs." ifadesini kullandı.

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