T3 Vakfı'ndan 5000 öğrenciye milli teknoloji bursu: Son tarih açıklandı

Burs programı, gençlerin akademik, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, liderlik ve mentörlük becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmek amacıyla hazırlandı.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında 5000 öğrenciye burs verilecek. Son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Program, farklı öğrenci gruplarına hitap eden çeşitli kategorilerle geniş bir yelpazede burs imkanı sunuyor.

Bu kapsamda, Eğitmen Mentor Burs Programı ile 81 ildeki üniversitelerde temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören 1100 öğrenciye 12 ay boyunca aylık 6000 lira burs verilecek.

Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında ise İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 50 öğrenciye 10 ay süreyle aylık 6000 lira destek sağlanacak.

Eğitim Destek Burs Programı, 81 ilde ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 3200 öğrenciyi kapsayacak ve 10 ay boyunca aylık 4000 lira burs desteği sunacak.

- YAPAY ZEKA VE ETİK İLETİŞİM ALANLARINDA BURS İMKANI

Programın diğer kategorilerinde de gençlerin farklı alanlardaki gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor. Etik İletişim Burs Programı, medya okuryazarlığı ve dijital etik alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor ve 20 öğrenciye aylık 6000 lira burs sağlayacak.

T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı, yapay zeka ve büyük dil modelleri alanında bitirme projesi hazırlayan 30 lisans öğrencisine 6 ay boyunca aylık 7000 lira burs desteği sunacak. Sen Geleceksin Burs Programı ise üniversitelerin hazırlık ve 1-4. sınıflarında okuyan 600 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 6000 lira burs desteği içeriyor.

Başvurular "bursiyer.t3vakfi.org" adresinden yapılabilecek. Adayları ön başvuru ve belge yükleme aşamasından başlayarak video mülakat, kişilik envanteri, case/role play uygulamaları ve yüz yüze mülakat gibi kapsamlı bir değerlendirme süreci bekliyor.

T3 Vakfı, bu programla bireysel değil, birlikte öğrenmeye dayalı bir gelişim süreci oluşturmayı ve gençlerin hem akademik hem de sosyal yönden güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.