T625 Gökbey envantere girdi... Başkan Erdoğan: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde "T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

* TUSAŞ şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

* Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine onların fedakarlıklarıyla, onların hatıralarıyla hamdolsun vatanımızda huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz.

* Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek bu milletin yiğitliğini, korkusuzluğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan eden TUSAŞ'ın siz kahramanlarına, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* (TUSAŞ'a terör saldırısı) Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez.

* Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz.

* Son yıllarda terörle mücadele konseptimiz sayesinde terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Suriye'deki operasyonlarımızla da Güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık.

* İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz.

* Terörün olmadığı ülke ve bölge hedefine ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör baronları ve onları taşeron olarak kullananların oyununa gelmeyeceğiz.

* 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana huzur içinde yaşayacağız.

* Çatısı altında olduğumuz TUSAŞ, Türk savunma sanayisinin nasıl badireler atlattığını, hangi zorluklarla karşılaştığının en canlı şahitlerinden birisidir.

* (TUSAŞ saldırısı) Bu tür kalleş, hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Bölgemizin, ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur.

* Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik.

* Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar, bütün bunların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye, yerelden temin etmeye ağırlık verdik.

* İHA pazarında dünyanın en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini Türk şirketleri gerçekleştirdi.

* Bakınız daha önce bize silah verenler attığımız kurşunların çetelesini tutardı, kimi zaman da bunun hesabını sorardı. Toplu iğne yapamıyorduk toplu iğne, nerelerden nerelere...

* Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

* Onların 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz olacak. Bizde niye yok demeyeceğiz, bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız.

* Gökbey helikopterimizle inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum.

* İçerideki ve dışarıdaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar azimle, sabırla mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Teslimatı gerçekleşen ilk Gökbey helikopterimizin Jandarma Genel Komutanlığımız başta olmak üzere ülkemize ve savunma sanayimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.