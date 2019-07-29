Tablet bağımlılığına ‘yeşil’ terapi  

Tarım ve Orman Bakanlığı, çocukları telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırmak amacıyla ‘Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı’ düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Osmaniye’deki Aslantaş Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliğe kampa katılan çeşitli yaş gruplarından çocuklar, teknolojiden uzak geçirdikleri 6 gün boyunca tarımsal üretim yapmayı öğreniyor. Sabahları erkenden kalkıp tavukları besleyen çocuklar, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtaları elleriyle topluyor.

UYGULAMALI ÖĞRETİM

Gün içinde sportif ve kültürel faaliyetlerde de bulunan çocuklar ayrıca, kamptaki organik tarım yapılan araziye giderek biber, domates, karpuz, mısır ve yer fıstığı gibi ürünlerin nasıl yetiştirildiğini inceliyor, tüketecekleri ürünleri toplama şansı buluyor. Çocuklar, kamptaki etkinlikler kapsamında petekten bal süzüp süt sağıyor, yoğurt ve peynirin nasıl yapıldığı uygulamalı öğreniyor. İlk etapta Osmaniye’den 165 çocuğun katılımıyla düzenlenen ‘Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı”, çevre il ve ilçelerden gelecek çocuklarla devam edecek. Kamp sorumlusu Ömer Tarık Orhun, kampın amacının, teknolojiye bağımlı hale gelen çocukları doğaya ve insana yaklaştırmak olduğunu söyledi. Orhun, “Amacımız çocuklara bir köylünün, bir üreticinin yaşamını birebir göstermek. Çocuklar burada adeta bir köy hayatı ve üretmenin verdiği mutluluğu yaşıyor” dedi.