Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, 6 yaşındaki kız çocuğuyla yolda yürürken saldırıya uğradı. Sosyal medya üzerinden yaşadığı anları paylaşan Kutay, "6 yaşındaki kızım Fulya ile Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya "bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" diye sordu." ifadelerini kullandı.



Ben öğretiyorum dedim. "El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" dedi. Hemen polisi aradım, kaçmaya başladı. Elimde üç çanta kucağımda Fulya evine kadar takip ettik; polis geldi, şikayette bulunduk.

Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin.

Yaşanan olay sonrası Taceddin Kutay, korku dolu anları 24 TV canlı yayınında böyle anlattı:

Kızım Fulya'nın bugün yetenek sınavı vardı, orada şarkı söyledi. Kızımla Göztepe'de yürürken hangi şarkıları okudun dedim? Kızım da, "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" dedikten sonra 70 yaşlarındaki bir kadın sert bir bakışla dönüp, "Bunu size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı?" dedi. Daha sonra kadın, "El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkamaya utanmıyor musunuz?" diyerek konuşmasına devam etti.

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ ALTÜST OLDU"

Ben polisi aradım, kadın kaçmaya başladı. Kaçarken bana "Ben üniversite hocasıyım siz ne cahil adamlarsınız" diye bağırdı. Sonra polisler geldi, kadın hakkında şikâyetçi oldum. Bana bu sözleri söylese bir şey demeyeceğim ancak 6 yaşındaki çocuğumun psikolojisi altüst oldu. Çığlık çığlığa bağırdı, kızım çok korktu.

6 yaşındaki kızım Fulya Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya "bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" Diye sordu. pic.twitter.com/vKWaHy4ImW — Taceddin Kutay (@Taceddin_Kutay) April 29, 2024

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Türk-Alman Üniversitesi Akademisyeni ve Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın 6 yaşındaki kızını sözlü taciz ettiği ileri sürülen kadın hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama-Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.



Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama- Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.