2 Ekim 2025 Perşembe
  • Taciz davası ile ilgili mesnetsiz iddialara bakanlıktan yanıt: Yasal haklarımızı kullanacağız
Güncel

Taciz davası ile ilgili mesnetsiz iddialara bakanlıktan yanıt: Yasal haklarımızı kullanacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada; dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025 tarihinde itiraz edildiği, davanın devam eden temyiz incelemesinin de yakından takip edildiği bildirildi.

2 Ekim 2025 Perşembe 13:18
Taciz davası ile ilgili mesnetsiz iddialara bakanlıktan yanıt: Yasal haklarımızı kullanacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı' yönündeki iddiaları resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile yalanladı. Bakanlık, söz konusu dava süreciyle ilgili 14 Ağustos tarihinde itiraz ettiklerini ve davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiklerini açıkladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan bakanlığımızın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu mesnetsiz iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025 tarihinde itiraz ettiğimizi, davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız."

