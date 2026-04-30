  • Taciz davasında karar: CHP'li Hasbi Dede'nin cezası belli oldu
Taciz davasında karar: CHP'li Hasbi Dede'nin cezası belli oldu

Giresun Görele'de görülen davada, Hasbi Dede hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ise yer olmadığına karar çıktı.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 18:34
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.

  • Hasbi Dede
  • Giresun Görele Belediyesi

