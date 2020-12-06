06 Aralık 2020 Pazar 09:55 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 10:27

CHP, taciz ve tecavüz gündemini değiştirmek için topyekün vekilleriyle, yazarlarıyla, gazetecileriyle ağızlarına doladıkları yalanlarla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'u hedef almaya başladı. Altun ailesi, ortaya atılan "maaş" iftirasına sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞARAK SUÇ ORTAKLIĞINI GİZLEYEMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!" açıklamasında bulundu.

"BELLİ Kİ EMİR GELMİŞ"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Tek maaşım var. CHP’deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye tecavüzleri korkusuzca konuşanları sindirmek ve susturmak için dört koldan saldırıyorsunuz. Belli ki emir gelmiş. O gündem değişmez, çırpınmayın!" dedi.