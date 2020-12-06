CHP, taciz ve tecavüz gündemini değiştirmek için topyekün vekilleriyle, yazarlarıyla, gazetecileriyle ağızlarına doladıkları yalanlarla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'u hedef almaya başladı. Altun ailesi, ortaya atılan "maaş" iftirasına sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!" açıklamasında bulundu.
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Tek maaşım var. CHP’deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye tecavüzleri korkusuzca konuşanları sindirmek ve susturmak için dört koldan saldırıyorsunuz. Belli ki emir gelmiş. O gündem değişmez, çırpınmayın!" dedi.