Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç kızın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otomobille çarptığı genç kızın ağır yaralanmasına neden olan ve tutuklanan sürücüyle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.

Sürücünün CHP'li başkanını eski eniştesinin restoranında çalıştığı belirlendi.