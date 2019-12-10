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Tacizci 5 adım ötede 

Uğradığı cinsel saldırılar sonucu canına kıyan Ayşenur’un, ölümüne sebep olan ve 14 yıl hapis cezasıyla yargılanan kuzeni Selahattin Sezer adli kontrol şartıyla serbest. 17 yaşındaki Zehra, “Korkumuzdan perdelerimizi açamıyoruz, ben normal bir hayat yaşamak istiyorum” diye feryat etti. 

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Antalya’da yaşayan Ayşenur Güven (22), çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer’in (30) cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015’de Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları devam etti. Daha fazla dayanamayan genç kadın yaşadıklarını ailesine anlattıktan 3 gün sonra, intihar etti. Aile, Sezer’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Sezer, tutuklandı. Sezer, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak avukatın itirazları ve olayın yeterli delili olmadığı gerekçesiyle zanlı serbest bırakıldı. Verilen kararla yıkılan Güven’in ailesi, duruma tepki gösterdi. 

HER ŞEY BAŞA DÖNDÜ 

Yaşananlardan sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen 17 yaşındaki Zehra Sezer, zanlının ailesinin eviyle kendi evleri arasında sadece 5 adım mesafe olduğunu belirterek, “Her gün evin perdelerini kapatmak zorunda kalıyoruz. Bizi tehdit ediyorlar, ağza gelmeyecek hakaretler ediyorlar. Evin içinde olsun, dışında olsun sanki görünmez bir perde varmış gibi evin etrafında görmüyoruz onları ama eve her geldiğimizde kendimizi kapatıyoruz. Ben ve kardeşim açık hedef olarak görülüyoruz. Bizim güvencemiz yok, güvenliğimiz sağlam değil. Ablamızı kaybettik, hiçbir tedbir alınmadı. Her ne kadar adli kontrol olsa da bize zarar verebilir, bizi de ablam gibi yapabilir diye tedirginim. Ben ablamı kaybettikten sonra psikolojik destek aldım. Yine her şey başa döndü. Ben normal bir hayat yaşamak istiyorum” şeklinde konuştu. Adalete güvendiklerini belirten baba Mustafa Sezer ise “Sayın yetkililer sizleri bir kez daha göreve çağırıyorum. Bu cezalar canilere, tecavüzcülere, tacizcilere ödül verir gibi değil de lütfen caydırıcı olsun. Geçen Ayşenur’du, geçen Ceren Özdemir’di sıradaki kim demeyelim artık” dedi. 

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