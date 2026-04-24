Tadamun katliamcısı Hama'da yakalandı: Büyükelçi Yılmaz'dan Suriye Güvenlik Güçleri'ne tebrik

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Yusuf'un yakalanmasına dair paylaşım yaptı.



Suriye İç Güvenlik Güçlerini bu operasyondan dolayı tebrik eden Büyükelçi Yılmaz, Tadamun Katliamı'nda onlarca kişinin gözleri bağlı, yakılarak infaz edildiğini ve bu anların video kaydına alındığını hatırlatarak, bunun Suriye'deki savaşın en korkunç katliamlarından biri olduğunu vurguladı.



Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, bugün yaptığı açıklamada, "Tadamun Katliamı'nın bir numaralı sanığı suçlu Emced Yusuf, sıkı bir güvenlik operasyonunun ardından elimizde." demişti.

TADAMUN KATLİAMI

Devrik Beşşar Esed rejim güçlerinin 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamun Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğüne ilişkin görüntüler, ilk kez 2022'de ortaya çıkmıştı.

Bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülerde yüzü açıkça görünen Esed rejiminin istihbarat görevlisi Yusuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülmüştü.

Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.