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Tadilat için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Afyonkarahisar'da tadilat yaptığı 2 katlı binanın terasından düşen Veli Erol (56), hayatını kaybetti.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:28
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Olay, saat 14.00 sıralarında Emirdağ ilçesinin İncili Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın terasında tadilat yapan Veli Erol, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, duvara çarptı. Veli Erol, yıkılan duvarla birlikte alt kattaki balkona, ardından da asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan Veli Erol için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği Veli Erol, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Veli Erol kurtarılamadı.

Veli Erol'un cenazesi otopsi için morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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